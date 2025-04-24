На Пионерском пруду в Парке Горького создали зону пляжного отдыха

«На Пионерском пруду уже в этом летнем сезоне можно будет купаться и загорать. Несмотря на сравнительно небольшую площадь, здесь можно будет поплавать, поплескаться в воде с детьми и принять солнечные ванны на удобных лежаках и шезлонгах», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента капитального ремонта Сергей Дунаев.
Парк Горького — один из самых популярных в столице. Он находится в самом центре города, сочетает в себе природные территории, историческое наследие и современные общественные пространства. С течением времени представления москвичей о качественном отдыхе изменились, поэтому возникла потребность в создании новой инфраструктуры и расширении существующего функционала парка.
Одним из объектов благоустройства и реабилитации стал Пионерский пруд. Он появился в XIX веке при обустройстве сада мещанского училища, которому принадлежала эта территория. В то время пруд назывался Малым. Здесь ловил рыбу актер Михаил Чехов и катался на коньках певец Федор Шаляпин.
В советское время пруд стал называться Пионерским. В этом живописном месте можно было покататься на лодке или покормить уток. Однако для купания пруд был непригоден. Решено было это изменить и создать новую зону пляжного отдыха буквально в двух шагах от Садового кольца.
Специалисты очистили дно от ила и мусора объемом 3,7 тысячи кубических метров, а затем устроили песчаное ложе пруда и пляжную зону с пологими спусками к воде. Они восстановили более 620 метров береговой полосы. Чтобы купание было не только приятным, но и безопасным, оборудовали мобильный пункт комплексной очистки воды с донным выпуском.
Вдоль берега оборудовали настилы. Для этого на сваях смонтировали металлический каркас с покрытием из террасной доски площадью почти 4,6 тысячи квадратных метров. На настилах разместили разнообразные кресла, шезлонги и лежаки для отдыха и солнечных ванн. Вокруг пруда установили также лавочки и урны. В общей сложности появилось 356 малых архитектурных форм.
Около пруда возвели четыре павильона, в которых расположатся раздевалки, душевые, туалеты, пункт проката пляжных принадлежностей, помещения администрации и уютное кафе с террасой.
В зонах для солнечных ванн разместили деревянные навесы-перголы пастельно-зеленого цвета. Они напоминают своими контурами арку главного входа с центральной частью и отходящими от нее полукруглыми крыльями — циркумференциями.
Вокруг пруда можно будет прогуляться и в прохладную погоду, когда купальный сезон еще не открылся или уже закончился. Для этого сделали тротуары из бетонной плитки площадью 3,4 тысячи квадратных метров. Освещают пространство 55 фонарей, выполненных в современном дизайне, с энергосберегающими светильниками.
Для безопасности отдыхающих установили вышки спасателей, смонтировали систему оповещения и 25 камер видеонаблюдения. Территорию около пруда озеленили: разбили почти 6,5 тысячи квадратных метров газона, высадили более 30 лип, кленов и около 500 кустарников.
Около тысячи знаков безопасности заменят на московских водоемах.
Возле пруда оборудовали детскую площадку с горкой, лазилкой, качелями и полосой препятствий. Рядом разместили небольшую зону отдыха с перголой, удобными креслами и столиками. Родители смогут расположиться там и наблюдать за играми детей.
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