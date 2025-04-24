Знание русского и желание заработать: на Украине сайты публикуют объявления о найме телефонных мошенников

Журналисты агентства выяснили, что в отличие от предложений простой работы в колл-центрах, потенциальным мошенникам ставятся особые условия: звонить по «клиентской базе с заранее заготовленным текстом». Опыт работы не требуется, а вот «желание заработать» должно быть.