Знание русского и желание заработать: на Украине сайты публикуют объявления о найме телефонных мошенников

Украинские сайты для поиска работы публикуют объявления о вакансиях для телефонных мошенников. От соискателей требуется хорошее знание русского языка и «желание зарабатывать». Об этом сообщает РИА Новости.
Журналисты агентства выяснили, что в отличие от предложений простой работы в колл-центрах, потенциальным мошенникам ставятся особые условия: звонить по «клиентской базе с заранее заготовленным текстом». Опыт работы не требуется, а вот «желание заработать» должно быть.
Платят телефонным мошенникам от одной тысячи долларов и «проценты». Если требуется, сотруднику предложат бесплатное проживание. Для таких фирм даже используется свое название — «офис», отмечает представитель подпольного движения Stop Grave.
«Если чаты предлагают работу, то многие работодатели пишут сразу: не офис и не поджоги», — сказал собеседник агентства.
Телефонные мошенники изобретают все новые способы обмана. Очередной — «легенда» о замене ключей от домофона. Неизвестные звонят пенсионерам, угрожая не пустить их домой. KP.RU рассказывает о новых схемах обмана и как вычислить мошенников.
По данным Центробанка, в среднем телефонные мошенники за один день выманивают у россиян 50 миллионов рублей. И объемы потерь с каждым годом растут.