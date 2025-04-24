Житель Пермского края осужден за применение насилия в отношении представителя власти

Следствие и суд установили, что ночью в конце апреля прошлого года в Горнозаводске фигурант вел машину в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники ДПС. Во время оформления протокола водитель, видя, что руки сотрудника ДПС находятся в салоне его машины, а сам сотрудник прижат к левой передней двери, умышленно начал движение, развил скорость и намеренно вел автомобиль в сторону припаркованной на обочине служебной машины ДПС, подвергая реальной опасности жизнь и здоровье сотрудника ГАИ. Когда полицейский отцепился от машины нарушителя, тот уехал.