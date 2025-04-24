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В субботу запустят фонтан на Советской площади в Уфе

Светомузыкальный фонтан на Советской площади запустят в субботу, 26 апреля, в 13:00, сообщила на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии начальник управления по культуре и искусству Айгуль Хасанова. В этот день в Уфе пройдет фестиваль «Мелодия весны», посвященный открытию сезона городских фонтанов.

В 2025 году обслуживанием этого фонтана вновь займется предприниматель Рамиль Ибрагимов. «Хозяйственное управление» Башкирии заключило с ним контракт на техническое обслуживание и текущий ремонт стоимостью 8,55 млн руб.

В апреле подрядчик должен расконсервировать фонтан, с 1 мая по 10 октября — заниматься его техобслуживанием, в том числе убираться в помещении насосной станции, контролировать работу насосов и клапанов, осматривать решетки и стекла светильников, очищать от грязи и солевых отложений форсунки, водозаборные решетки, проводить регулировку и так далее. С 10 по 31 октября фонтан нужно законсервировать.

В 2024 году контракт на обслуживание фонтана аналогичной стоимостью также заключили с Рамилем Ибрагимовым.

Светомузыкальный фонтан был открыт 1 сентября 2021 года в рамках реконструкции Советской площади.