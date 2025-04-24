В субботу запустят фонтан на Советской площади в Уфе

В апреле подрядчик должен расконсервировать фонтан, с 1 мая по 10 октября — заниматься его техобслуживанием, в том числе убираться в помещении насосной станции, контролировать работу насосов и клапанов, осматривать решетки и стекла светильников, очищать от грязи и солевых отложений форсунки, водозаборные решетки, проводить регулировку и так далее. С 10 по 31 октября фонтан нужно законсервировать.