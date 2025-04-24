В субботу запустят фонтан на Советской площади в Уфе

В 2025 году обслуживанием этого фонтана вновь займется предприниматель Рамиль Ибрагимов. «Хозяйственное управление» Башкирии заключило с ним контракт на техническое обслуживание и текущий ремонт стоимостью 8,55 млн руб.
В апреле подрядчик должен расконсервировать фонтан, с 1 мая по 10 октября — заниматься его техобслуживанием, в том числе убираться в помещении насосной станции, контролировать работу насосов и клапанов, осматривать решетки и стекла светильников, очищать от грязи и солевых отложений форсунки, водозаборные решетки, проводить регулировку и так далее. С 10 по 31 октября фонтан нужно законсервировать.
В 2024 году контракт на обслуживание фонтана аналогичной стоимостью также заключили с Рамилем Ибрагимовым.
Светомузыкальный фонтан был открыт 1 сентября 2021 года в рамках реконструкции Советской площади.