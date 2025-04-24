В двух районах Иркутской области взрывают лед на реках

В Иркутской области ослабляют лед на затороопасных участках. Вариантов, как это можно сделать, немного, поэтому специалисты приняли решение взрывать покрытие. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МЧС, такая техника применялась на 115 тысячах квадратных метрах льда.
— Особое внимание уделено населенным пунктам, расположенным вдоль реки, а именно: Подволошино и Преображенка Катангского района, а также Петропавловское Киренского района, — сообщают в пресс-службе ведомства.
За ситуацией следят с помощью беспилотников. В это время местным жителям продолжают оказывать адресную помощь. В Киренске сформировали дополнительных запас сил и средств, который в случае осложнения обстановки будет направлен в населенные пункты.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске ужесточат контроль за использованием дронов в День Победы. На массовых мероприятиях усилят меры безопасности.