Нижегородский сенатор спел с Шаманом и Расторгуевым: что известно о саундтреке и чему он посвящен

Утром начинается обстрел, и он вступает в свой первый бой. В крепости остается девушка Мирра, повариха. После неудачной вылазки Плужников прячется в казематах, где у него завязываются с ней отношения. Когда он узнает об ее беременности, настаивает на ее уходе из крепости, но она погибает при попытке выбраться.