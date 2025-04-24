Фестиваль садоводов пройдет в Иркутске 26 апреля

Он пройдет на торговой площади у трамвайной остановки «Волжская» с 10:00 до 17:00, сообщает пресс-служба администрации города.
Садоводы и огородники представят выращенную на личных участках рассаду овощных культур, саженцы цветов и кустарников, плодово-ягодных культур. Горожане смогут получить рекомендации по агротехнике выращивания разных видов растений.
Дополнительную информацию можно уточнить у специалистов управления реализации общественных инициатив мэрии по телефону: 52−04−14.
Напомним, городской фестиваль садоводов ежегодно проводится по инициативе клуба садоводов-опытников имени Томсона, Союза садоводов Иркутска и Иркутского района при поддержке администрации областного центра.