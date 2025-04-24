Более 1 млн этнических казахов вернулись на историческую родину

В Министерстве труда и социальный защиты населения сообщили, что в 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 3 203 этнических казаха. Всего с 1991 года в республику вернулись более 1 млн 151 тыс. этнических казахов.
"48,1% кандасов, прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Китая, 39,5% — из Узбекистана, 5,8% — из Туркменистана, 2,5% — из Монголии, 1,9% — из России и 2,2% — из других стран.
По состоянию на 1 апреля 2025 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,7%, несовершеннолетние — 31,1% и пенсионеры — 8,2%", — рассказали в Минтруда.
Кроме того, 17,9% кандасов имеют высшее образование, 27,8% — среднее специальное образование, 52,9% — общее среднее образование, и 1,4% не имеют образования. Для расселения кандасов определены Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно-, Восточно- и Северо-Казахстанская области.
«Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2 309 человек», — сообщили в министерстве.
Также в Минтруда добавили, что кандасам ежемесячно в течение одного года выплачивают от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге).