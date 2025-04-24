Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белстат: почти 70% белорусов заняты в экономике, причем мужчин больше, чем женщин

Белстат: почти 70% белорусов заняты в экономике — мужчины больше, чем женщины.

Источник: Комсомольская правда

В Белстате сообщили, что около 70% населения Беларуси заняты в экономике.

В статистическом комитете рассказали об уровне занятости граждан, который оценивается отношением численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 — 74 лет. И выяснилось, что в первом квартале 2025-го уровень занятости белорусов достиг 67,8%. Уровень безработицы при этом составил 2,8% от всей численности рабочей силы.

При этом среди трудоспособных белорусов 84,5% были заняты в экономике республики. Уровень занятости трудоспособных мужчин оказался выше, чем среди женщин, 84,6% и 84,4% соответственно.

Также установили, что большая часть работников живут в городах. А работу чаще всего ищут в интернете или СМИ. По поиску работы второе месте — знакомство и друзья. А вот напрямую обращаются к работодателю или в службу занятости реже всего.

— Обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе, — уточнили в Белстате.

Еще Мингорисполком сказал о запрете на «сладкие столы» в детсадах: «Режиму здоровьесбережения не соответствует».

И мы писали, как экс-сенатор Лискович снялся в необычной рекламе гродненской гостиницы «Турист».