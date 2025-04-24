Белстат: почти 70% белорусов заняты в экономике, причем мужчин больше, чем женщин

В Белстате сообщили, что около 70% населения Беларуси заняты в экономике.
В статистическом комитете рассказали об уровне занятости граждан, который оценивается отношением численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 — 74 лет. И выяснилось, что в первом квартале 2025-го уровень занятости белорусов достиг 67,8%. Уровень безработицы при этом составил 2,8% от всей численности рабочей силы.
При этом среди трудоспособных белорусов 84,5% были заняты в экономике республики. Уровень занятости трудоспособных мужчин оказался выше, чем среди женщин, 84,6% и 84,4% соответственно.
Также установили, что большая часть работников живут в городах. А работу чаще всего ищут в интернете или СМИ. По поиску работы второе месте — знакомство и друзья. А вот напрямую обращаются к работодателю или в службу занятости реже всего.
— Обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе, — уточнили в Белстате.
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