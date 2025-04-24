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Ростовчан 24 апреля ждет теплая, но дождливая погода

Синоптики предупредили ростовчан о дожде 24 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону синоптики обещают теплый, но дождливый день. Актуальный прогноз погоды опубликовали специалисты Гидрометцентра.

В среду, 24 апреля, утро начнется с солнечной погоды, а температура воздуха составит до +17 градусов. Однако уже днем небо затянется тучами, и пройдет небольшой дождь. Столбики термометров покажут +24 градуса. Вечером в Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут до +15 градусов.

Ветер в этот день ожидается северо-восточный, а его порывы достигнут пяти метров в секунду.