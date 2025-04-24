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Россиянам рассказали о новых правилах перевозки домашних питомцев

Юрист Билялова: За неправильную перевозку животного теперь могут оштрафовать.

Источник: Комсомольская правда

Теперь за неправильную перевозку животного в машине водителя могут оштрафовать на 500 рублей. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист Анастасия Билялова.

Дело в том, что при перевозке животное нужно надежно зафиксировать на сидении ремнями безопасности или специальными фиксаторами, чтобы оно не мешало водителю и не закрывало ему обзор. Во время поездки также нельзя, что питомец сидел на коленях.

«Если, например, просто перевозить питомца на коленях, передней панели машины, либо если животное свободно перемещается по салону — это нарушение. Возможно предупреждение либо штраф в 500 рублей», — подчеркнула спикер.

По ее мнению, мелких питомцев лучше всего перевозить в клетках или переносках, так как их можно положить на сидения и зафиксировать ремнем безопасности. А вот для больших собак придется покупать специальные удерживающие устройства.

Как KP.RU писал ранее, с 18 апреля в России вступили в силу поправки в КоАП, ужесточающие наказания за нарушения на железной дороге и в метро. Их размер зависит от региона и вида нарушения.