Россиянам рассказали о новых правилах перевозки домашних питомцев

Теперь за неправильную перевозку животного в машине водителя могут оштрафовать на 500 рублей. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист Анастасия Билялова.
Дело в том, что при перевозке животное нужно надежно зафиксировать на сидении ремнями безопасности или специальными фиксаторами, чтобы оно не мешало водителю и не закрывало ему обзор. Во время поездки также нельзя, что питомец сидел на коленях.
«Если, например, просто перевозить питомца на коленях, передней панели машины, либо если животное свободно перемещается по салону — это нарушение. Возможно предупреждение либо штраф в 500 рублей», — подчеркнула спикер.
По ее мнению, мелких питомцев лучше всего перевозить в клетках или переносках, так как их можно положить на сидения и зафиксировать ремнем безопасности. А вот для больших собак придется покупать специальные удерживающие устройства.
Как KP.RU писал ранее, с 18 апреля в России вступили в силу поправки в КоАП, ужесточающие наказания за нарушения на железной дороге и в метро. Их размер зависит от региона и вида нарушения.