Топ-5 главных новостей в Молдове 24 апреля 2025: Квартиры в Кишинев стали покупать реже, а они все равно растут в цене — непонятный нонсенс; жителей Молдовы предупредили о том, какие доллары не надо хранить до

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 24 апреля 2025:
1. Парадокс молдавского рынка недвижимости: Квартиры в Кишинев стали покупать реже, а они все равно растут в цене.
2. Жителей Молдовы предупредили: эти доллары лучше не хранить дома — в обменниках могут отказать.
3. На Молдову идет похолодание: Достаем теплые куртки, спасаем рассаду помидоров.
4. 87-летний житель Молдовы каждое 9 мая надевает Георгиевскую ленту, и его каждый год штрафуют: «Полицейские делают вид, что меня не замечают, отворачиваются, им стыдно выполнять дурацкие приказы».
5. В Молдове все плохо — импорт растет, а экспорт падает: «Сегодня ничего сделать уже нельзя, надо дождаться выборов, а после них уже думать, как переломить ситуацию» — мнение.
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