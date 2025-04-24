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Аэропорты Ульяновска и Нижнего Новгорода возобновили свою работу

За время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.

Источник: Аргументы и факты

Ограничения на полеты в аэропортах Ульяновска и Нижнего Новгорода сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В ночь на 24 апреля в этих аэропортах были временно приостановлены прием и отправка рейсов. По словам представителя ведомства, ограничения были введены для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов.

За время действия ограничений только один самолёт, следовавший в Нижний Новгород, был перенаправлен на запасной аэродром.

Ранее также сообщалось об ограничении полётов в аэропорту Казани.

Кроме того, временные ограничения были введены в аэропортах Калуга и Жуковский. Такая мера направлена на минимизацию возможных рисков для пассажиров и экипажей.