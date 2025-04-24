В центре Уфы на несколько часов перекроют улицу Чернышевского

В Уфе с 16:00 до 22:00 на участке от улицы Ленина до улицы Мустая Карима закроют крайнюю левую полосу улицы Чернышевского. Как сообщили в региональном минтрансе, ограничение введено в целях безопасности в связи с подготовкой и проведением боксерского турнира «Лига ставок IBA.PRO».