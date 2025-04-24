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В центре Уфы на несколько часов перекроют улицу Чернышевского

В Уфе сегодня перекроют часть улицы Чернышевского.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе с 16:00 до 22:00 на участке от улицы Ленина до улицы Мустая Карима закроют крайнюю левую полосу улицы Чернышевского. Как сообщили в региональном минтрансе, ограничение введено в целях безопасности в связи с подготовкой и проведением боксерского турнира «Лига ставок IBA.PRO».

Водителям рекомендуют проявлять осторожность на данном участке и строго соблюдать правила дорожного движения.

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