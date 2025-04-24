Генконсульство КНР в Хабаровске закроется на несколько дней

Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Хабаровске изменит время работы в связи с выходными, которые объявлены в самом Китае, передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на портал biang.ru.
— По случаю празднования Дня международной солидарности трудящихся, с 1 по 5 мая 2025 года Консульский отдел Генерального консульства КНР в Хабаровске работать не будет, — говорится в сообщении дипмиссии.
Напомним, в краевой столице готовится к открытию международная навигация Хабаровск — Фуюань. Рейсы будет выполнять скоростное судно «70 лет Победы», построенное на Хабаровском судостроительном заводе.
Ранее Совет Федерации РФ ратифицировал протокол о внесении изменений в соглашение между правительством России и и правительством Китайской Народной Республики об облегчении поездок граждан, которые занимаются перевозкой товаров между Россией и Китаем на грузовых автомобилях.
До ратификации межправительственного протокола оформление китайских виз категории «С», которые выдаются членам экипажей грузовиков, курсирующих между странами, было возможно только тем водителям, которые работают в регионах, непосредственно граничащих с КНР — это Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, а также Амурская и Еврейская автономная области. Теперь же такая виза станет доступна водителям со всей России.
— В последние годы грузовое автомобильное сообщение между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой активно развивается. В нем участвуют практически все субъекты страны. В этой связи упрощенный визовый режим будет распространяться на всех участников российско-китайских автомобильных перевозок без привязки к приграничным территориям, — прокомментировал решение сенаторов Баир Жамсуев.