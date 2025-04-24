Генконсульство КНР в Хабаровске закроется на несколько дней

До ратификации межправительственного протокола оформление китайских виз категории «С», которые выдаются членам экипажей грузовиков, курсирующих между странами, было возможно только тем водителям, которые работают в регионах, непосредственно граничащих с КНР — это Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, а также Амурская и Еврейская автономная области. Теперь же такая виза станет доступна водителям со всей России.