Власти Самары проиграли суд церкви по иску об участке земли под храм 23 апреля

Суд принял решение удовлетворить иск местного религиозного объединения против департамента градостроительства города Самара. Согласно сообщению пресс-службы Ленинского районного суда от 23 апреля 2025 года, священники смогли добиться отмены незаконного решения властей относительно предоставления участка земли под строительство храма.
Религиозная община ранее обращалась к городским властям с просьбой выделить ей бесплатный земельный участок в Самаре. Однако чиновники мэрии отклонили прошение, сославшись на то, что запрашиваемая территория расположена в жилой застройке индивидуального типа (зона Ж-2), где размещение религиозных объектов запрещено правилами землепользования.
Не согласившись с таким решением, верующие обратились в суд. В ходе разбирательства было установлено, что ранее указанный земельный участок с конкретным кадастровым номером уже значился в реестре с назначением «строительство храмового комплекса».
Более того, региональный Минстрой передавал эту территорию в срочную бесплатную аренду представителям церкви.
На основании указанных обстоятельств между администрацией и представителями общины был подписан пятилетний договор бесплатного пользования участком, который после окончания своего срока автоматически продляется бессрочно, поскольку данные условия ни разу никем официально не оспаривались и считаются действительными согласно Единому государственному реестру недвижимости.
Дополнительно судом выяснено, что во время передачи земельного участка церкви областным министерством строительства в Самаре применялись нормы местных правил землепользования и застройки, допускавшие возведение религиозных сооружений даже в пределах жилых зон.
Таким образом, Ленинский районный суд вынес положительное решение в пользу истцов — представителей религиозной организации. Мэрией данное постановление было обжаловано в Самарский областной суд, однако апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменений. Об этом сообщил портал «СитиТраффик».
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