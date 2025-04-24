Власти Самары проиграли суд церкви по иску об участке земли под храм 23 апреля

Религиозная община ранее обращалась к городским властям с просьбой выделить ей бесплатный земельный участок в Самаре. Однако чиновники мэрии отклонили прошение, сославшись на то, что запрашиваемая территория расположена в жилой застройке индивидуального типа (зона Ж-2), где размещение религиозных объектов запрещено правилами землепользования.