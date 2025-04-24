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Власти Самары проиграли суд церкви по иску об участке земли под храм 23 апреля

Суд принял решение удовлетворить иск местного религиозного объединения против департамента градостроительства города Самара.

Суд принял решение удовлетворить иск местного религиозного объединения против департамента градостроительства города Самара. Согласно сообщению пресс-службы Ленинского районного суда от 23 апреля 2025 года, священники смогли добиться отмены незаконного решения властей относительно предоставления участка земли под строительство храма.

Религиозная община ранее обращалась к городским властям с просьбой выделить ей бесплатный земельный участок в Самаре. Однако чиновники мэрии отклонили прошение, сославшись на то, что запрашиваемая территория расположена в жилой застройке индивидуального типа (зона Ж-2), где размещение религиозных объектов запрещено правилами землепользования.

Не согласившись с таким решением, верующие обратились в суд. В ходе разбирательства было установлено, что ранее указанный земельный участок с конкретным кадастровым номером уже значился в реестре с назначением «строительство храмового комплекса».

Более того, региональный Минстрой передавал эту территорию в срочную бесплатную аренду представителям церкви.

На основании указанных обстоятельств между администрацией и представителями общины был подписан пятилетний договор бесплатного пользования участком, который после окончания своего срока автоматически продляется бессрочно, поскольку данные условия ни разу никем официально не оспаривались и считаются действительными согласно Единому государственному реестру недвижимости.

Дополнительно судом выяснено, что во время передачи земельного участка церкви областным министерством строительства в Самаре применялись нормы местных правил землепользования и застройки, допускавшие возведение религиозных сооружений даже в пределах жилых зон.

Таким образом, Ленинский районный суд вынес положительное решение в пользу истцов — представителей религиозной организации. Мэрией данное постановление было обжаловано в Самарский областной суд, однако апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменений. Об этом сообщил портал «СитиТраффик».

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