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Владимир Путин наградил врачей и спасателя из Челябинской области

Жители Южного Урала получили государственные награды.

Источник: Челябинский кардиоцентр

Жители Челябинской области получили государственные награды. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени присвоены завотделением № 1 Челябинского кардиоцентра Станиславу Андриевских и завотделением № 4 Игорю Гладышеву, а также механику ООО «Трест Магнитострой» Алексею Аитову.

Начальник Троицкого отряда областной Поисково-спасательной службы Николай Лаврентьев получил почетное звание заслуженного спасателя России. В президентском указе уточняется, что звание присвоили за заслуги в предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.