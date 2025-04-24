Владимир Путин наградил врачей и спасателя из Челябинской области

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени присвоены завотделением № 1 Челябинского кардиоцентра Станиславу Андриевских и завотделением № 4 Игорю Гладышеву, а также механику ООО «Трест Магнитострой» Алексею Аитову.