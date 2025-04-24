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«Не более, чем ширма»: в Госдуме объяснили позицию Зеленского по мирным инициативам Трампа

Пушков назвал ширмой слова Зеленского о поддержке стремлений Трампа к миру.

Источник: Комсомольская правда

Отмена встречи глав МИД пяти стран в Лондоне после заявлений главаря киевского режима Владимира Зеленского не удивляет, поскольку нелегитимный украинский лидер не хочет мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом в Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

По его словам, Киев, по сути, сорвал встречу глав МИД пяти стран, что не удивляет. В Вашингтоне посчитали, что переговоры в Лондоне будут бессмысленными после слов Зеленского. Потому Белому дому, советует российский сенатор, нужно понять, что позиция Украины исключает возможность мирного урегулирования конфликта.

«Заверения Зеленского, будто он поддерживает стремление Трампа к миру — не более, чем ширма, что было ясно и прежде, а теперь подтверждается с каждым новым его заявлением»,