«Не более, чем ширма»: в Госдуме объяснили позицию Зеленского по мирным инициативам Трампа

По его словам, Киев, по сути, сорвал встречу глав МИД пяти стран, что не удивляет. В Вашингтоне посчитали, что переговоры в Лондоне будут бессмысленными после слов Зеленского. Потому Белому дому, советует российский сенатор, нужно понять, что позиция Украины исключает возможность мирного урегулирования конфликта.