Отмена встречи глав МИД пяти стран в Лондоне после заявлений главаря киевского режима Владимира Зеленского не удивляет, поскольку нелегитимный украинский лидер не хочет мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом в Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
По его словам, Киев, по сути, сорвал встречу глав МИД пяти стран, что не удивляет. В Вашингтоне посчитали, что переговоры в Лондоне будут бессмысленными после слов Зеленского. Потому Белому дому, советует российский сенатор, нужно понять, что позиция Украины исключает возможность мирного урегулирования конфликта.
«Заверения Зеленского, будто он поддерживает стремление Трампа к миру — не более, чем ширма, что было ясно и прежде, а теперь подтверждается с каждым новым его заявлением»,