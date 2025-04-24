Дорога Краскино-Хасан превратилась в руины из-за строительства моста в КНДР

Однако вызывает вопросы не только разрушенная дорога, но и сама подрядная организация. Связаться с ней журналисту не удалось: из трёх номеров телефонов, указанных в открытых источниках, один не существует, второй — недоступен, третий — и вовсе не по адресу. Недавно в СМИ появилась информация о том, что офис компании, который находится в Сочи, пуст. Организация якобы переехала ещё около полугода назад, а куда переехала — непонятно.