Дорога Краскино-Хасан превратилась в руины из-за строительства моста в КНДР

Дороги — давняя боль жителей Приморья, особенно проживающих в отдалённых районах края. Один из актуальных наглядных примеров — участок Краскино — Хасан. Мало того, что здесь отсутствует асфальт, так ещё и «гравийка» оказалась уничтожена тяжёлой техникой из-за работ по строительству моста в КНДР. Водители буквально стали заложниками дорожного коллапса, сообщает ИА PrimaMedia.
В Сети распространилась информация о том, что жители посёлка Хасан лишились нормального проезда из-за строительства автомобильного моста через реку Туманная. Фуры и большегрузы совсем разбили дорогу, жалуются приморцы. Водителям приходится самостоятельно убирать булыжники, чтобы преодолеть этот участок. Страшно представить, во что может превратиться такая «дорога» после первого тайфуна.
Корр. ИА PrimaMedia обратился за комментарием в Минтранс Приморского края. Там пояснили, что восстановлением разрушенного участка занимается подрядчик, ответственный за строительство моста.
Как выяснила редакция, им является сочинская компания «ТоннельЮжСтрой». Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
В документе сообщается, что «ТоннельЮжСтрой» определен единственным подрядчиком «Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе» («ДСД — Дальний Восток») в 2025—2026 годах в рамках строительства моста. Компания сможет привлекать к выполнению работ субподрядчиков и соисполнителей при условии осуществления ООО лично не менее 60% совокупного стоимостного объема обязательств по госконтракту. Предельный срок выполнения работ — 31 декабря 2026 года.
Однако вызывает вопросы не только разрушенная дорога, но и сама подрядная организация. Связаться с ней журналисту не удалось: из трёх номеров телефонов, указанных в открытых источниках, один не существует, второй — недоступен, третий — и вовсе не по адресу. Недавно в СМИ появилась информация о том, что офис компании, который находится в Сочи, пуст. Организация якобы переехала ещё около полугода назад, а куда переехала — непонятно.
В досье указано, что основным видом деятельности компании, зарегистрированной в 2014 году, является строительство мостов и тоннелей. Интересно, что подрядная организация ни разу не участвовала в госзакупках.
Согласно данным ФНС за 2024 год, среднесписочная численность сотрудников составила всего 2 человека. В некоторых источниках упоминаются 4 работника, однако даже этот максимум явно не соответствует масштабам международного дорожного строительства.
Отдельного внимания заслуживает финансовое состояние компании. В 2020 году её выручка составляла 671 млн рублей, но с тех пор наблюдается резкий и устойчивый спад. В прошлом году выручка составила всего 146 тысяч рублей, при этом компания показала убыток в размере 8,9 млн рублей.
При этом её прошлое остается туманным, в открытых источниках отсутствует какая-либо информация о реализованных ранее проектах.