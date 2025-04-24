Расписание движения дачных теплоходов составили в Хабаровске

Речная навигация у Хабаровска возобновится с 1 мая, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня». Курсировать по Амуру будут четыре теплохода: «Капитан Коснырев», «Механик Джасов», «Москва-80» и «Москва-81». В городской администрации уже подготовили актуальное на этот сезон расписание движения речных трамвайчиков (на данный момент оно будет действовать до 31 июля).
Работать теплоходы будут по следующим маршрутам. Первый — «Речной вокзал — пос. Уссурийский — 4 км — 5,5 км — 6 км — 7 км — 9 км — 10 км». Второй — «Речной вокзал — Хутор Телегино — Речная — Строительная — Садовая 2 — Дубки». И третий маршрут — «Речной вокзал — Дальдизель — Пр. Сухая — Огороды — Арсеналец — Солнечная — Садовая 1», — уведомили в управлении промышленности, транспорта, связи.
В качестве контакта в управлении указали телефон диспетчерской службы ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» 8−914−310−61−39, а также уточнили, что данное расписание выполняется при достаточных уровнях воды и других гидрометеорологических условиях.
Напомним, с 9 мая планируется открыть переход Фуюань — Хабаровск. На этой линии в этом сезоне будет ходить скоростное судно «70 лет Победы».