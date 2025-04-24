Расписание движения дачных теплоходов составили в Хабаровске

Речная навигация у Хабаровска возобновится с 1 мая, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня». Курсировать по Амуру будут четыре теплохода: «Капитан Коснырев», «Механик Джасов», «Москва-80» и «Москва-81». В городской администрации уже подготовили актуальное на этот сезон расписание движения речных трамвайчиков (на данный момент оно будет действовать до 31 июля).