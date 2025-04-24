Двое жителей Боханского района заплатят 300 тысяч за лесной пожар

В Боханском районе с двух местных жителей взыскали 300 тысяч рублей, годом ранее эта сумма была потрачена на тушение лесного пожара, который они устроили. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
— Установлено, что они жгли сухую траву на землях сельскохозяйственного назначения, а также мусор на территории дома. В итоге пламя охватило более 20 гектаров леса, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Чтобы потушить огонь, на место отправились спасатели и техника. Конечно, все было оплачено из бюджетных средств. Чтобы взыскать деньги, прокуратура обратилась в суд, требование удовлетворили, а значит, они обязаны вернуть всю сумму.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в двух районах Приангарья ослабляют лед на затороопасных участках. Вариантов, как это можно сделать, немного, поэтому специалисты начали взрывать покрытие.