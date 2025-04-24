В парке Ростовской области сурки вышли из спячки

В ростовском парке «Малинки» произошло знаковое событие — местные сурки официально объявили о приходе весны, выйдя из зимней спячки. Об этом сообщили на официальной странице парка в социальных сетях.
По словам сотрудников организации, упитанные грызуны уже вовсю наслаждаются весенними деньками. Пушистые метеорологи с аппетитом уплетают разные лакомства. Это верный знак — зима окончательно отступила, и холодов больше не предвидится.
Отметим, что вес взрослых особей достигает нескольких килограммов, живут сурки в самостоятельно вырытых норах. Грызуны предпочитают открытые участки местности, а их пробуждение традиционно символизирует наступление тепла.