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В парке Ростовской области сурки вышли из спячки

Весна официально началась: проснулись сурки в парке «Малинки».

Источник: Комсомольская правда

В ростовском парке «Малинки» произошло знаковое событие — местные сурки официально объявили о приходе весны, выйдя из зимней спячки. Об этом сообщили на официальной странице парка в социальных сетях.

По словам сотрудников организации, упитанные грызуны уже вовсю наслаждаются весенними деньками. Пушистые метеорологи с аппетитом уплетают разные лакомства. Это верный знак — зима окончательно отступила, и холодов больше не предвидится.

Отметим, что вес взрослых особей достигает нескольких килограммов, живут сурки в самостоятельно вырытых норах. Грызуны предпочитают открытые участки местности, а их пробуждение традиционно символизирует наступление тепла.