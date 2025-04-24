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«Здравомыслящие понимают»: в СБ РФ доходчиво объяснили, чем может обернуться ввод миротворцев на исторические земли России

Шойгу: ввод миротворцев на земли РФ может привести к Третьей мировой войне.

Источник: Комсомольская правда

Ввод миротворцев на исторические земли России может привести к Третьей мировой войне. Об этом в интервью ТАСС заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу.

«Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией», — отметил он.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия ни при каких обстоятельствах не поддержит идею размещения войск Европейского союза на территории Украины.

Об этом же ранее высказывался и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также отмечал, что размещение войск ЕС на Украине для России недопустимо.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, в свою очередь, что стремление европейских политиков разместить на Украине контингент военных в качестве так называемых «миротворце» будет равнозначно войне России и Североатлантического альянса.