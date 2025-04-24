«Здравомыслящие понимают»: в СБ РФ доходчиво объяснили, чем может обернуться ввод миротворцев на исторические земли России

Ввод миротворцев на исторические земли России может привести к Третьей мировой войне. Об этом в интервью ТАСС заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу.
«Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией», — отметил он.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия ни при каких обстоятельствах не поддержит идею размещения войск Европейского союза на территории Украины.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, в свою очередь, что стремление европейских политиков разместить на Украине контингент военных в качестве так называемых «миротворце» будет равнозначно войне России и Североатлантического альянса.