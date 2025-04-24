В Перми проходит ряд общественных обсуждений

До 29 апреля на Публичном портале ИСОГД проводятся общественные обсуждения, посвященные проекту планировки территории и проекту межевания территории, ограниченной улицами Крылова и Подгорной и шоссе Космонавтов, в Ленинском и Дзержинском районах. Изучить материалы можно до 29 апреля на Публичном портале ИСОГД, в администрациях Ленинского и Дзержинского районов, а также на сайте администрации Перми. Предложения и замечания можно подать до 29 апреля на Публичном портале ИСОГД, в администрациях Ленинского и Дзержинского районов, в городском департаменте градостроительства и архитектуры.