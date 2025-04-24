В Перми проходит ряд общественных обсуждений

До 25 апреля на Публичном портале ИСОГД обсуждается проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4411491:51 и объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 59:01:4411491:52, 59:01:0000000:50967 — «религиозное использование (3.7)», расположенных в территориальной зоне рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) на улице Пристанционной, з/у 37 в Свердловском районе Перми.
Материалы к проекту можно изучить до 25 апреля на Публичном портале ИСОГД, в администрации Свердловского района, на сайте мэрии. Предложения и замечания примут на Публичном портале ИСОГД, в администрации Свердловского района и в департаменте градостроительства и архитектуры.
До 29 апреля на Публичном портале ИСОГД проводятся общественные обсуждения, посвященные проекту планировки территории и проекту межевания территории, ограниченной улицами Крылова и Подгорной и шоссе Космонавтов, в Ленинском и Дзержинском районах. Изучить материалы можно до 29 апреля на Публичном портале ИСОГД, в администрациях Ленинского и Дзержинского районов, а также на сайте администрации Перми. Предложения и замечания можно подать до 29 апреля на Публичном портале ИСОГД, в администрациях Ленинского и Дзержинского районов, в городском департаменте градостроительства и архитектуры.
Кроме того, до 29 апреля на Публичном портале ИСОГД обсуждается проект планировки территории и проект межевания территории в Ленинском районе. Изучить материалы к проекту можно до 29 апреля на Публичном портале ИСОГД, в администрации Ленинского района, на официальном сайте городской администрации. Предложения и замечания примут в администрации Ленинского района и в департаменте градостроительства и архитектуры.