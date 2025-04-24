В Омске недостойного отца лишили выплат за погибшего на СВО сына

В Омске при поддержке прокуратуры суд лишил выплат недостойного отца погибшего на СВО военнослужащего. Он никогда не был бойцу настоящим родителем, но денежки получать очень хотел. Иск о лишении выплат предъявили мать и вдова погибшего.
«Установлено, что ответчик с 9-месячного возраста сына не занимался его воспитанием, отношений с ним не поддерживал, его судьбой не интересовался. До совершеннолетия парень проживал с мамой в одном из районов области, после чего они переехали в Омск», — сообщили подробности в прокуратуре Омской области.
Данные о том, что отцу до самой смерти сына было на него совершенно наплевать, подтвердили в суде многочисленные свидетели. Более того, они рассказали о том, что в короткий период совместной жизни мужчина постоянно тиранил свою семью.
Это дало основания прокуратуре настаивать на том, что отец погибшего бойца не имеет права на выплаты, так как эта мера соцподдержки родителям распространяется только на тех, кто вырастил и воспитал достойного защитника Отечества. Мужчина же своих родительских обязанностей совершенно не исполнял.
Суд с этими доводами согласился и лишил горе-папашу выплат. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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