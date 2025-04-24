Жительница поселка Хор оштрафована за нападение на росгвардейца

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина пыталась применить насилие к посетителю заведения. При попытке пресечь противоправные действия нанесла росгвардейцу не менее четырех ударов по лицу ладонями. В результате сотрудник испытал физическую боль, на лице остались царапины.