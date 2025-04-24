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Жительница поселка Хор оштрафована за нападение на росгвардейца

Она несколько раз ударила его по лицу.

Источник: Комсомольская правда

Районный суд имени Лазо вынес приговор 34-летней местной жительнице, напавшей на сотрудника Росгвардии. Инцидент произошел в кафе, куда военнослужащий прибыл по вызову тревожной кнопки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина пыталась применить насилие к посетителю заведения. При попытке пресечь противоправные действия нанесла росгвардейцу не менее четырех ударов по лицу ладонями. В результате сотрудник испытал физическую боль, на лице остались царапины.

В суде подсудимая полностью признала вину по уголовной статье «Применение насилия к представителю власти» и раскаялась в содеянном.

С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде штрафа 15 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, его нельзя обжаловать.