Пропал в Париже на два дня: бывший глава МИД Колумбии рассказал о странном поведении лидера государства

Экс-министр также подчеркнул, что многие замечали, как Петро впадал в депрессию, одиночество, испытывал тревогу и другие состояния, «которые трудно преодолеть». Однако ответ был: Петро заявил, что его 24/7 охраняла французская спецслужба. Он действительно пропадал на пару дней в Париже два года назад, но лишь для того, чтобы увидеться с семьей.