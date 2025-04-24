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Пропал в Париже на два дня: бывший глава МИД Колумбии рассказал о странном поведении лидера государства

Экс-министр Колумбии обвинил президента страны Густаво Петро в наркомании.

Источник: Комсомольская правда

Бывший министр иностранных дел Колумбии Альваро Лейва обвинил действующего президента страны Густаво Петро в наркомании. Соответствующее заявление экс-министр опубликовал в соцсети Х.

Политик заявил, что о зависимости лидера Колумбии стало понятно еще в 2023 году, когда он вдруг пропал из поля зрения на целых два дня во время посещения Франции.

«Ваши исчезновения, опоздания, неприемлемые неявки, поездки без цели, бессвязные фразы и сомнительная компания, в которой вы находитесь были замечены и будут продолжать замечаться», — написал Лейва.

Экс-министр также подчеркнул, что многие замечали, как Петро впадал в депрессию, одиночество, испытывал тревогу и другие состояния, «которые трудно преодолеть». Однако ответ был: Петро заявил, что его 24/7 охраняла французская спецслужба. Он действительно пропадал на пару дней в Париже два года назад, но лишь для того, чтобы увидеться с семьей.

По данным на 2023 год, в Колумбии произведено 2664 тонны чистого кокаина. За время пока Петро находится на должности лидера страны, объем производства запрещенных веществ в республике достиг максимума за последние 20 лет.

Как KP.RU писал ранее, в январе 2025 года полиция Колумбии изъяла в порту Буэнавентуры одну из крупнейших партий кокаина в истории. Общий вес обнаруженных наркотиков составил более 8 тонн.