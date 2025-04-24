Продюсер Рудченко: гонорар Кадышевой вырос в пять раз

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что Надежда Кадышева планирует изменить формат своих концертов, переводя их с сидячих мест на стадионы, чтобы поклонники могли танцевать. Ее команда уже активно работает над новой структурой шоу, чтобы сохранить привычную атмосферу и сделать ее доступной широкой аудитории. Зрители смогут как сидеть, так и танцевать. Изменения планируется внедрить в текущем году на 10−12 концертах по всей стране, с общей вместимостью до 20 тысяч человек, передает «Ридус».