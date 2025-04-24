Жителей Татарстана просят не трогать новорожденных лосят в лесах

Жителей Татарстана просят не трогать новорожденных лосят, которые начали появляться в лесах республики. Так, первого малыша заметили в Нурлатском районе.
Как рассказали в Госкомитете РТ по биоресурсам, лосята, несмотря на младенческий возраст, свободно передвигаются по лесу, пробуют на вкус листья и воду, могут отойти от матери.
«Глядя на них трудно представить, что такие крохи превратятся в огромных сильных животных. При рождении лосенок весит от шести до 16 кг, но в начале осени может стать 60−70 кг, а иногда и вовсе около 100 кг», — пояснили в ведомстве.
Жителей Татарстана просят при встрече с лосенком в лесу не трогать его, чтобы не оставить человеческий запах. Малыш не брошен, его мать пасется где-то неподалеку.