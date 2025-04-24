Дрались на глазах детей: в одном из детсадов Приморья родительницы устроили разборки

В детском саду № 33 города Артема в Приморье произошел инцидент с участием двух матерей воспитанников. Драка между ними завязалась на глазах у детей и персонала дошкольного учреждения. Одна из женщин получила сотрясение головного мозга. Полиция занялась проверкой произошедшего, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу МВД России по городу Артему.