Дрались на глазах детей: в одном из детсадов Приморья родительницы устроили разборки

В детском саду № 33 города Артема в Приморье произошел инцидент с участием двух матерей воспитанников. Драка между ними завязалась на глазах у детей и персонала дошкольного учреждения. Одна из женщин получила сотрясение головного мозга. Полиция занялась проверкой произошедшего, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу МВД России по городу Артему.
Конфликт начался с незначительного столкновения на лестничном пролете, которое переросло в словесную перепалку, а затем и в физическое противостояние.
В результате потасовки одна из участниц попала в больницу с серьезной травмой. Пострадавшая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы с заявлением о нападении. При этом женщина сообщила, что конфликт между ней и оппоненткой имел предысторию, включая неоднократные угрозы жизни.
«Потерпевшей выдано направление на прохождение судебно-медицинского обследования. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.
Ранее мы писали, что в Приморье пьяный отец напал на воспитателя детсада, директора и полицейского. СК завел уголовное дело в отношении нерадивого отца.