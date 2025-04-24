Московские школьники стали чаще обращаться к психологам из-за экзаменов

«Экзамены — один из наиболее частых запросов, с которыми дети обращаются к психологу весной. Не только финальные испытания, но и сам процесс подготовки к ним может сопровождаться тревогой и беспокойством. За последние несколько месяцев школьники стали чаще обращаться к психологам с вопросами по поводу экзаменов. Выпускники переживают, что получат слишком мало баллов, подведут родителей, не смогут в дальнейшем счастливо устроить свою жизнь или удовлетворить собственные амбиции. Психологическая работа в этом случае направлена на стабилизацию эмоционального состояния и овладение навыками саморегуляции», — сказала Корчагина.
Она пояснила, что психологи рекомендуют использовать разные методы расслабления и техники управления эмоциями, а также приемы тайм-менеджмента для грамотного планирования и создания эффективной стратегии подготовки.
«Также важно выстроить здоровое отношение к экзаменам как к этапу, а не как к конечной цели. Психолог может помочь детям развить уверенность в своих силах и научить их справляться с неудачами, если такие возникнут», — отметила специалист.
Кроме того, учащиеся также обращаются с запросами по поводу выбора предпрофильных классов и отношений со сверстниками.
«Школьники ответственно подходят к выбору будущей профессии, а потому уже в 6 классе серьезно переживают о том, в какой класс пойти в сентябре. Не у всех этот процесс протекает гладко, бывают внутренние конфликты: что выбрать, как объяснить выбор родителям, как удовлетворить собственные интересы и желания, а также что даст наибольшие перспективы в будущем. Тема отношений как с друзьями, так и с родителями занимает важное место среди запросов подростков и остается в числе самых частых поводов обращения к психологу. Психолог помогает разобраться в чувствах, развить эмоциональный интеллект и уверенность», — уточнила Корчагина.
Получить бесплатную консультацию психолога по вопросам развития и воспитания ребенка, укрепления детско-родительских отношений можно, позвонив в городской психолого-педагогический центр департамента образования и науки Москвы по телефону 8−800−250−11−91 или заполнив онлайн-форму на сайте ГППЦ.