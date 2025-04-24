Московские школьники стали чаще обращаться к психологам из-за экзаменов

«Школьники ответственно подходят к выбору будущей профессии, а потому уже в 6 классе серьезно переживают о том, в какой класс пойти в сентябре. Не у всех этот процесс протекает гладко, бывают внутренние конфликты: что выбрать, как объяснить выбор родителям, как удовлетворить собственные интересы и желания, а также что даст наибольшие перспективы в будущем. Тема отношений как с друзьями, так и с родителями занимает важное место среди запросов подростков и остается в числе самых частых поводов обращения к психологу. Психолог помогает разобраться в чувствах, развить эмоциональный интеллект и уверенность», — уточнила Корчагина.