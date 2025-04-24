Вместо лампочки — солнце, но холодильнику и утюгу нужна электроэнергия: Где в Кишиневе не будет света — публикуем адреса

Поставщик услуг сообщает о плановых отключениях электроэнергии 23 апреля 2025 года.
Ботаника.
ул. Гр. Ботаника, 3, Салкымилор, 22/1, 22/2, 22/3, 22/10, 24/3 — с 09:30 до 17:30.
Центр.
ул. Ю. Гросул, 1−7, 2−10, Академией, 3, Г. Асаки, 58, 58J, 60/1, 62, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, Спрынченоая, 1 — с 08:50 до 16:50.
ул. К. Басарабией, 38, 38/2 — с 09:00 до 16:00.
ул. 31 Августа, 60−62, 62A, 63, 66/1, 83−85, Армянская, 33−35, 40−42, 999, 9999, Букурешть, 999, В. Александри, 999 — с 09:00 до 17:00.
Чеканы.
ул. Варница, 14/3 — с 09:00 до 16:00.
Рышкановка.
ул. Анкара, 6, К. Орхеюлуй, 105, Кукорилор, 16/3, 47−49, 49A, 49D, 58, Дойна, 150a, 150/2, 152/1 — с 09:20 до 12:00.
Московский пр-т, 15/2 — с 13:00 до 17:00.
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