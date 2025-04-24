В Омском ТЦ накрыли организаторов азартных игр

В помещении торгового комплекса на улице Фрунзе омичи устраивали азартные игры. В незаконное заведение «нагрянули» полицейские и спецподразделение Управления Росгвардии. В зале 15 сотрудников и клиентов играли в покер. О прикрытии несанкционированной развлекательного центра рассказали 24 апреля в УМВД региона.
«Изъяли 4 специальных стола, более трех тысяч фишек различного номинала, 13 колод карт, игральные кости. Установлен предполагаемый организатор нелегального бизнеса — 30-летний житель Омской области. По предварительным сведениям, свою деятельность нелегальный клуб начал в конце января 2025 года», — говорится в сообщении.
Организаторы игры тайн анонсировали их в закрытом канале мессенджера. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают всех, кто может быть причастным к деятельности подпольного заведения.
Ранее «КП Омск» рассказала, как сельчанка зарубила топором бывшего возлюбленного.