В Омском ТЦ накрыли организаторов азартных игр

В помещении торгового комплекса на улице Фрунзе омичи устраивали азартные игры. В незаконное заведение «нагрянули» полицейские и спецподразделение Управления Росгвардии. В зале 15 сотрудников и клиентов играли в покер. О прикрытии несанкционированной развлекательного центра рассказали 24 апреля в УМВД региона.