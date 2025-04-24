Телескоп Hubble был запущен 35 лет назад

Но это был не конец работы. Цефеиды видны на сравнительно небольшом расстоянии, — около сотен миллионов световых лет. На более дальних дистанциях хорошо заметны сверхновые типа Iа, обладающие интересным свойством: они всегда вспыхивают на месте белых карликов по достижении одних и тех же условий, а потому и пиковая яркость их вспышки всегда одинакова. Это позволяет определить дистанцию до них, но чтобы этот метод работал с высокой точностью, требовалась его калибровка, которая была проведена по тем галактикам, где есть и цефеиды, и сверхновые Iа.