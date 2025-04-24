Вице-президент «Р-Фарм» Лариса Смирнова: прорыв в онкопомощи начался в 2019 году

— 2022 год, конечно, внес свои изменения в ситуацию на фармацевтическом рынке России. Безусловно, большие фармацевтические компании уменьшили свои вложения по выводу на наш рынок новых препаратов. Многие компании сократили здесь свое присутствие, хотя полностью покидать Россию не хотят. Компании сократили или даже прекратили клинические исследования в России, а некоторые закончили клинические исследования, но при этом не зарегистрировали новые показания или препараты. Но вообще Big Pharma (около 50 фармацевтических компаний с годовым доходом от $3 млрд и выше) ведет себя очень аккуратно.