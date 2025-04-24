Россиянин 15 дней путешествовал по Афганистану автостопом

В другой раз один из талибов привел нас к себе домой. Я на него смотрел и не понимал, как он там работает — он такой добрый. Мы шутили, общались, а потом Семен увидел у него бронежилет — стали фоткаться и в шутку говорим: «Еще автомат бы». Посмеялись, мол, прикинь, если сейчас он из-под подушки достанет его.