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В Ростовской области планируют построить маслоэкстракционные заводы

На Дону планируют построить три новых маслозавода.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область продолжает развитие масложировой промышленности. В регионе планируется построить сразу три новых маслоэкстракционных завода. Об этом стало известно во время заседания инвестиционного совета при губернаторе донского региона.

По словам главы Агентства инвестиционного развития Игоря Буракова, в портфеле Ростовской области сразу три проекта маслоэкстракционных заводов- компании «АСВА», «Агропрайм» и проект компании из Краснодарского края «Жарков», который будет реализован на территории опережающего развития «Зверево». Также в ходе заседания участники подчеркнули высокий потенциал развития этой отрасли.