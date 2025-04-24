В Ростовской области планируют построить маслоэкстракционные заводы

По словам главы Агентства инвестиционного развития Игоря Буракова, в портфеле Ростовской области сразу три проекта маслоэкстракционных заводов- компании «АСВА», «Агропрайм» и проект компании из Краснодарского края «Жарков», который будет реализован на территории опережающего развития «Зверево». Также в ходе заседания участники подчеркнули высокий потенциал развития этой отрасли.