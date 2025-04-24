В Башкирии ликвидировали 70-летнюю свалку

«В Башкортостане ставят высокую планку по созданию современной системы обращения с отходами. В прошлые годы республике удалось стать участником федеральных проектов по направлению “Экология” и получить финансирование. Мы видим, что работы в Стерлитамаке выполнены в полном объеме и качественно. Но впереди еще много задач. Мы должны не только наладить организацию своевременного сбора и вывоза мусора, но и грамотно сортировать, утилизировать его. Такие цели к 2030 году ставит перед регионами Президент России», — прокомментировал главный федеральный инспектор по республике Алексей Касьянов.