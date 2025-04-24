Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии ликвидировали 70-летнюю свалку

Самую большую стихийную свалку ликвидировали в Стерлитамаке, проинформировали в пресс-службе ГФИ по Башкирии. Известно, что она образовалась 70 лет назад и за это время «выросла» до 18,1 гектара — здесь скопилось почти 1,5 миллиона кубометров отходов.

Источник: ГФИ по РБ

Рекультивация состояла из технического и биологического этапов. Поверхность свалки покрыли защитным слоем и плодородной землей, территорию благоустроили и огородили.

«В Башкортостане ставят высокую планку по созданию современной системы обращения с отходами. В прошлые годы республике удалось стать участником федеральных проектов по направлению “Экология” и получить финансирование. Мы видим, что работы в Стерлитамаке выполнены в полном объеме и качественно. Но впереди еще много задач. Мы должны не только наладить организацию своевременного сбора и вывоза мусора, но и грамотно сортировать, утилизировать его. Такие цели к 2030 году ставит перед регионами Президент России», — прокомментировал главный федеральный инспектор по республике Алексей Касьянов.