В Анапе испытали новую разработку, помогающую водолазам очищать дно моря от мазута

«При конструировании УПН “Водолаз” мы обсуждали детали устройства с водолазными специалистами Морспаслужбы и МЧС России, которые хорошо знают специфику работы на дне и те “подводные камни”, которые нужно учесть. В ходе апробации было показано, что подводный аппарат хорошо отделяет от дна высоковязкие нефтепродукты. По результатам испытаний Морспасслужбой составлен акт с рекомендациями по доработке устройства. Это позволит повысить удобство конструкции, его эффективную работу», — говорит один из разработчиков, директор БИ ТГУ Данил Воробьев.