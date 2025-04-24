В Анапе испытали новую разработку, помогающую водолазам очищать дно моря от мазута

ТОМСК, 24 апреля. /ТАСС/. Опытный образец устройства для подъема нефти и нефтепродуктов (УПН), который разработали для помощи водолазам и автоматизации сбора мазута после ЧП, испытали в Анапе. Устройство поможет водолазам собирать мазут в условиях повышения температуры воды, когда загрязняющее вещество становится мобильным, что затрудняет его сбор на дне вручную, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ).
«Водолазы собирают мазут лопатой, что делать на дне, фактически, в условиях невесомости крайне затруднительно. Установка, которую мы собрали с АО “Южморгеология” (холдинг “Росгеология”), позволяет упростить и ускорить эту работу. Она представляет собой донный купол с большим количеством форсунок, через которые подается водо-воздушная смесь. Прилипший к пузырькам воздуха мазут поднимаются естественным образом эрлифтом в специальный приемник», — говорит инженер кафедры ихтиологии и гидробиологии Биологического института (БИ) ТГУ Андрей Трифонов.
По словам ученых, работа водолаза сводится к тому, что он манипулятором (специальной лопаткой) подает водо-воздушную смесь в скопления мазута. Согласно плану разработчиков, новый аппарат сможет выйти на мощность подъема мазута до 1 тонны в час. Особенное значение имеет то, что при потеплении текучесть мазута повышается и ручной способ уборки становится крайне затруднительным и неэффективным. Производительность установки в таких условиях напротив возрастет.
Сейчас идет активная работа по технической корректировке установки. В процессе оптимизации возникают решения, которые повышают удобство работы под водой и в целом взаимодействия с аппаратом. Новым устройством будет решена задача сбора мазута под слоем песка и его перекачки в приемную емкость. Испытание установки «УПН Водолаз» 2.0 совместно с Морспасслужбой планируется на конец мая. Конечная цель — доработать УПН до финальной версии, которая будет применяться для устранения последствий ЧС в прибрежных зонах.
«При конструировании УПН “Водолаз” мы обсуждали детали устройства с водолазными специалистами Морспаслужбы и МЧС России, которые хорошо знают специфику работы на дне и те “подводные камни”, которые нужно учесть. В ходе апробации было показано, что подводный аппарат хорошо отделяет от дна высоковязкие нефтепродукты. По результатам испытаний Морспасслужбой составлен акт с рекомендациями по доработке устройства. Это позволит повысить удобство конструкции, его эффективную работу», — говорит один из разработчиков, директор БИ ТГУ Данил Воробьев.