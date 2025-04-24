В Хабаровске повысится цена за проезд на восьми автобусных маршрутах

Несколько коммерческих перевозчиков Хабаровска объявили о предстоящем повышении цен на проезд в автобусах. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», с 29 апреля по 1 мая стоимость билетов вырастет до 60 рублей сразу на нескольких маршрутах.
В указанные сроки повышение цен ждёт следующие маршруты: №№ 8−1, 17−1, 35, 49, 7, 16−1, 8 и 46. Сейчас билет на этих линиях стоит 50 рублей. Напомним, что данное повышение цен последовало за предыдущими изменениями расценок на проезд в маршрутах № 88 и № 1 л.