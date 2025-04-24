Бизнесмены из недружественных стран продолжают выбирать Ростовскую область, несмотря на сложную обстановку. Об этом стало известно во время заседания инвестиционного совета при губернаторе донского региона.
По словам главы Агенства инвестиционного развития Игоря Буракова, бизнесмены из недружественных стран сохраняют интерес к донскому региону.
— Мы фиксируем, что инвесторы из недружественных государств продолжают вкладывать средства в экономику области. У нас есть конкретные планы сотрудничества с ними на текущий год, — отметил Игорь Бураков.