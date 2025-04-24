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РИА Новости стало фотохост-агентством празднования 80-летия Победы

РИА Новости стало официальным фотохост-агентством празднования 80-летия Победы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. РИА Новости стало официальным фотохост-агентством празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба медиагруппы «Россия сегодня».

«В этом статусе оно (агентство. — Прим. ред.) будет осуществлять съемки ключевых событий празднования и поставлять эксклюзивный контент с юбилейных площадок в России», — говорится в релизе.

Фотографии станут доступны для всех на официальном сайте торжеств: may9.ru. Их можно будет бесплатно скачать в высоком разрешении.

Кроме того, агентство в рамках специальной выставки в Международном мультимедийном пресс-центре в фотографиях расскажет о победной весне 1945 года.