«Настоящий холод придет в субботу со Скандинавии». Синоптики сказали о похолодании в Беларуси на выходные 26 — 27 апреля

В Беларуси необычайно теплая погода сменится резким похолоданием в конце апреля, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
И, если в четверг, 24 апреля, в республике будет еще относительно тепло — в среднем +16 — +18 градусов, а в южных районах и вовсе до +20, то затем погода начнет портится. Уже вечером четверга из-за холодного фронта с волнами в южных регионах возможны ливни с грозами. На крайнем севере Беларуси также пасмурно и дождливо из-за фронта окклюзии.
К пятнице, 25 апреля, по информации сайта Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, в Беларуси станет еще прохладнее. Как и в четверг юг страны накроют грозы и ливни, может стать еще на пару — тройку градусов холоднее.
Однако о настоящем похолодание белорусов предупредили на субботу, 26 апреля. Холод будет поступать со скандинавского региона.
— Над Скандинавией усилится антициклон, который начнет «закачивать» холод с севера России, — комментируют специалисты.
В итоге 26 апреля днем в Беларуси будет не теплее +6 — +11 градусов, а к вечеру температуры понизятся до +2 — +4. На востоке страны при этом вероятен мокрый снег.
Также и Белгидромет предупредил, что с 25 апреля в Беларуси похолодает. На белорусской погоде отразится влияние малоактивных фронтальных разделов, которые смещаются с юго-западной Европы. В итоге в республику начнут поступать прохладные воздушные массы со Скандинавии. В течение суток будет облачно с прояснениями, местами — дожди. В ночные часы и с утра в некоторых районах возможен слабый туман. Ночью около +3 — +9 градусов, чуть теплее в южной части республики — до +11. А днем от +10 в северных районах до +22 на юго-востоке страны. Днем также местами порывистый ветер.
Тем временем эпидемиологи сказали о массовом вылете мошкары в Беларуси после жары в апреле: «Токсическое действие их слюны вызывает сильную аллергию».
А Белстат сообщил, что почти 70% белорусов заняты в экономике, причем мужчин больше, чем женщин.