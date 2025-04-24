«Настоящий холод придет в субботу со Скандинавии». Синоптики сказали о похолодании в Беларуси на выходные 26 — 27 апреля

Также и Белгидромет предупредил, что с 25 апреля в Беларуси похолодает. На белорусской погоде отразится влияние малоактивных фронтальных разделов, которые смещаются с юго-западной Европы. В итоге в республику начнут поступать прохладные воздушные массы со Скандинавии. В течение суток будет облачно с прояснениями, местами — дожди. В ночные часы и с утра в некоторых районах возможен слабый туман. Ночью около +3 — +9 градусов, чуть теплее в южной части республики — до +11. А днем от +10 в северных районах до +22 на юго-востоке страны. Днем также местами порывистый ветер.