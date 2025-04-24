Приморье широко отметит Первомай: программа праздника

«Это праздник, в котором особое внимание уделяется человеку труда, уважению к профессии, памяти о том, как созидание объединило нашу страну в самые сложные времена. В то же время Первомай — это не только про солидарность, но и про живое общение, культурные коды, духовно-нравственные ценности, которые мы передаём молодым поколениям через совместные праздники», — подчеркнула заместитель председателя правительства Приморского края, министр культуры и архивного дела Елена Бронникова.
На главной сцене выступят лучшие творческие коллективы региона, а на тематических площадках пройдут бесплатные мастер-классы: от оригами и вязания морских узлов до росписи по дереву. Гости смогут посетить выставку архивных фотографий, газет и плакатов, ярмарки handmade-товаров и коллекционных монет, а также поучаствовать в конкурсах.
Для детей организуют аквагрим, а для любителей фото — интерактивные зоны с тематическими оформлениями: «Мир! Труд! Май!», «Будь готов!», «Почетный труженик».
Министерство спорта Приморья представит показательные выступления по единоборствам: самбо, кикбоксингу, ММА и другим дисциплинам. На площадке профсоюзов можно будет «примерить» разные профессии — надеть спецодежду врача, лётчика или геолога и узнать больше о специальностях.
Молодежное пространство предложит игротеку, 3D-печать и креативные активности. Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах края — подробности можно найти в соцсетях местных администраций и учреждений культуры.
Напомним, в Приморье второй год подряд отменили традиционное первомайское шествие. Такие меры связаны с антитеррористической безопасностью.