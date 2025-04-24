Приморье широко отметит Первомай: программа праздника

«Это праздник, в котором особое внимание уделяется человеку труда, уважению к профессии, памяти о том, как созидание объединило нашу страну в самые сложные времена. В то же время Первомай — это не только про солидарность, но и про живое общение, культурные коды, духовно-нравственные ценности, которые мы передаём молодым поколениям через совместные праздники», — подчеркнула заместитель председателя правительства Приморского края, министр культуры и архивного дела Елена Бронникова.