Гала-концерт «Самарской студенческой весны — 2025» пройдёт 29 апреля

29 апреля в 17:00 в УК МТЛ «Арена» состоится гала-концерт областного фестиваля «Самарская студенческая весна — 2025». На мероприятии наградят лучшие творческие коллективы региона и подведут итоги сезона.
Фестиваль, основанный в 1952 году, в этом году проходит под слоганом «Твой путь начинается здесь». Особое внимание уделено 80-летию Победы — все номера соответствовали концепции «Весна Победы».
В рамках фестиваля прошло 15 вузовских концертов, 3 конкурсных дня по направлению «АРТ» и вечер электронной музыки с участием 5 диджеев. Более 2000 студентов представили свои номера.
На гала-концерте выступят лучшие коллективы, а также пройдёт награждение победителей и вручение «Приза зрительских симпатий». Для тех, кто не сможет присутствовать, будет прямая трансляция в сообществе фестиваля ВКонтакте.
Лучшие номера представят Самарскую область на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». Бесплатные билеты можно получить в вузах или выиграть в розыгрыше в соцсетях.
Ранее мы писали, что 25 апреля Самарская областная библиотека проведет «Диктант Победы». Это международная акция, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Участие могут принять все желающие.
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