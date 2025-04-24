В Самарской области ожидается резкое похолодание и мокрый снег с 28 апреля

В регионе скоро закончится аномальная жара, ее сменит резкое похолодание. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Таким образом, ночью 28 апреля температура воздуха резко упадет до 0 градусов. Днем же столбик термометра будет показывать +11 градусов.
Помимо этого, синоптики прогнозируют осадки — дождь и мокрый снег. К тому же, ожидается сильный ветер до 20 м/с.
Напомним, что сильная жара в области держится уже две недели. За это время было побито несколько температурных рекордов не только XXI, но и XX века. В связи с этим в городе проходили работы по озеленению и пробному пуску фонтанов.
Ранее мы писали о том, что в Самаре решили активно достраивать станцию метро «Театральная». На эти цели правительство области выделило больше 8 миллиардов рублей.
Самарские и губернские новости уже у нас в телеграм-канале.