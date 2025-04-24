Новый стандарт питания: что изменится в школах Казахстана с 1 сентября

Именно поэтому реформа школьного питания стала одной из наших главных задач. Ее реализация даст мультипликативный эффект, прежде всего, в улучшении детского здоровья, учебных достижений и общего благополучия. Министерством здравоохранения совместно с Министерством просвещения, профильными отечественными и международными экспертами на основе научных данных и международных рекомендаций разработан новый стандарт школьного питания. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года во всех образовательных организациях страны.