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Новый стандарт питания: что изменится в школах Казахстана с 1 сентября

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сегодня, 24 апреля 2025 года, высказалась о новом стандарте школьного питания, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Глава Минздрава напомнила, что глава государства в одном из своих поручений отметил необходимость повышения качества бесплатного школьного питания, которым сегодня обеспечивается 1,7 млн учащихся в стране. Президент отметил, что «мы не можем кормить школьников дешевыми продуктами сомнительного качества. Следует стремиться к международным стандартам питания детей, это оказывает прямое влияние на здоровье подрастающего поколения».

Именно поэтому реформа школьного питания стала одной из наших главных задач. Ее реализация даст мультипликативный эффект, прежде всего, в улучшении детского здоровья, учебных достижений и общего благополучия. Министерством здравоохранения совместно с Министерством просвещения, профильными отечественными и международными экспертами на основе научных данных и международных рекомендаций разработан новый стандарт школьного питания. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года во всех образовательных организациях страны.

написала Акмарал Альназарова в четверг в Instagram

По ее словам, в последние годы наблюдается рост случаев ожирения, диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, кариеса и аллергий у детей. Во многом это, как отметила министр, связано с несбалансированным и нездоровым рационом.

Согласно экспертным оценкам, строгое соблюдение стандарта позволит:

снизить уровень детского ожирения на 10−15%, случаев диабета II типа — на 10−20%, артериальной гипертензии — на 8−18%, других хронических заболеваний — на 5−15%, а также повысить концентрацию внимания и успеваемость детей.

Одновременно с обновлением рациона мы усиливаем контроль за безопасностью питания и санитарным состоянием школьных столовых.

Акмарал Альназарова

Она проинформировала, что вводятся новые подходы к государственному контролю:

отказ от предварительного уведомления о проверках, внедрение системы регулярных мониторинговых визитов.

Эти меры направлены на объективную оценку условий питания и своевременное устранение нарушений. Мы делаем этот шаг во имя здоровья наших детей и призываем всех участников системы образования к ответственному и добросовестному выполнению новых требований.

заключила Акмарал Альназарова