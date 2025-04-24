Настоящий первоцвет зацвел в Петербурге

Примула происходит от латинского слова prima, что означает «первая». Среди всех именно она имеет полное «юридическое» право, закрепленное ботаниками, гордо называться «первоцветом». Соцветие растения похоже на связку ключей. Есть легенда, что именно этими ключами природа и открывает двери в весну.