Из Красноярска можно будет улететь в Ереван без пересадок: сколько стоят билеты

«Старт рейсов запланирован на 10 мая. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737−800 по субботам», — говорится в сообщении.
Стоимость билетов в один конец составит 21 267 рублей. Самолеты будут вылетать в 18:30 по красноярскому времени и прилетать в 21:15 по ереванскому, а время в пути составит шесть часов.
На сегодняшний день добраться до столицы Армении красноярцы могут только с пересадками, и, согласно сервису «Авиасейлс», стоимость самого дешевого билета у авиакомпании S7 Airlines на 3 мая составляет 18 333 рубля без учета багажа и с шестичасовой пересадкой в Москве.
Напомним, что весенний сезон отпусков только начался, но на южных курортах Турции, Египта и ОАЭ море уже достаточно теплое для пляжного отдыха. До самого активного времени года для туристов остается несколько месяцев, и еще можно найти бюджетные варианты от 60 тысяч рублей.