Из Красноярска можно будет улететь в Ереван без пересадок: сколько стоят билеты

Напомним, что весенний сезон отпусков только начался, но на южных курортах Турции, Египта и ОАЭ море уже достаточно теплое для пляжного отдыха. До самого активного времени года для туристов остается несколько месяцев, и еще можно найти бюджетные варианты от 60 тысяч рублей.