Детская железная дорога в Челябинске начнет работу 1 мая

До начала перевозок малые магистрали проходят тщательную подготовку, в которой задействованы работники многих структурных подразделений. Для этого железнодорожники ремонтируют тепловозы и пассажирские вагоны, проверяют средства связи на станциях, устройства сигнализации, централизации и блокировки.