Детская железная дорога в Челябинске начнет работу 1 мая

Напомним, она расположена в ЦПКиО имени Юрия Гагарина. В этом году стартует 76-й летний сезон пассажирских перевозок, практику пройдут более 700 юных железнодорожников.
«Ребята попробуют себя в роли машинистов тепловоза, дежурных по станции, проводников и бригадира пассажирского вагона, осмотрщиков вагонов, ревизоров, диктора и других железнодорожных профессий», — говорять в пресс-службе ЮУЖД.
До начала перевозок малые магистрали проходят тщательную подготовку, в которой задействованы работники многих структурных подразделений. Для этого железнодорожники ремонтируют тепловозы и пассажирские вагоны, проверяют средства связи на станциях, устройства сигнализации, централизации и блокировки.
Готовится путевая инфраструктура, обследуется состояние железнодорожных переездов, проводится ремонт фасадов павильонов, платформ и навесов.
Добавим, детский билет (от 3 до 10 лет) обойдется в 250 рублей, взрослый — 300 рублей (туда-обратно).