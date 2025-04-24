Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детская железная дорога в Челябинске начнет работу 1 мая

Детская железная дорога в Челябинске начнет работу 1 мая 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, она расположена в ЦПКиО имени Юрия Гагарина. В этом году стартует 76-й летний сезон пассажирских перевозок, практику пройдут более 700 юных железнодорожников.

«Ребята попробуют себя в роли машинистов тепловоза, дежурных по станции, проводников и бригадира пассажирского вагона, осмотрщиков вагонов, ревизоров, диктора и других железнодорожных профессий», — говорять в пресс-службе ЮУЖД.

До начала перевозок малые магистрали проходят тщательную подготовку, в которой задействованы работники многих структурных подразделений. Для этого железнодорожники ремонтируют тепловозы и пассажирские вагоны, проверяют средства связи на станциях, устройства сигнализации, централизации и блокировки.

Готовится путевая инфраструктура, обследуется состояние железнодорожных переездов, проводится ремонт фасадов павильонов, платформ и навесов.

Добавим, детский билет (от 3 до 10 лет) обойдется в 250 рублей, взрослый — 300 рублей (туда-обратно).